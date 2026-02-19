Esto hallaron junto al cuerpo de enfermero en hospital de Cobán

-

Las autoridades encontraron varios indicios que podrían darle un giro al caso.

Dos días después de que fuera encontrado sin vida en el Hospital Regional de Cobán, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que Fredy Moisés Mencho Bamaca, auxiliar de enfermería de 26 años, falleció a causa de un fallo multisistémico.

Esta condición provoca que múltiples órganos del cuerpo dejen de funcionar de manera simultánea, puede involucrar el corazón, pulmones, riñones, hígado, el sistema digestivo y cerebro.

Según el personal del hospital, Mencho Bamaca estaba de turno cuando informó que iría al baño, pero no regresó, por lo que comenzaron una búsqueda y una enfermera lo localizó en un sanitario del área de aislamiento, en Pediatría.

Al percatarse que Fredy no respondía a los llamados, la puerta fue forzada con apoyo de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC). Al ingresar lo hallaron inconsciente y fue trasladado a la emergencia, donde se confirmó el fallecimiento.

Esto encontraron en la escena

El Ministerio Público (MP) informó que durante el procesamiento de la escena se localizaron jeringas, fragmentos de vidrio, envoltorios plásticos, muestras biológicas y un teléfono celular.

Además, se tomaron declaraciones del personal del hospital y del agente de la PNC.

La Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz quedó a cargo del caso.