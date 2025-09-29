Versión Impresa
"La Estilista", la pandillera que ocultaba un arma de fuego en un paquete de regalo

  • Por Karla Gutiérrez
28 de septiembre de 2025, 20:56
Agentes de la PNC impidieron un ataque, al detener a una pandillera que entregaría un arma a sus compañeros. (Foto ilustrativa: Pexels)

Una pandillera fue descubierta cuando intentaba entregar una pistola, que se usaría en posibles atentados, según la PNC.

Señalada de intentar entregar un arma, oculta en una bolsa de regalo, a otros pandilleros, una integrante de la Mara Salvatrucha fue capturada en la zona 2 capitalina.

Conocida en el mundo criminal como "La Estilista", Wendy "N" fue descubierta por investigadores del Departamento de Planificación de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), quienes impidieron que cumpliera con el recado y así habrían evitado también un atentado.

La pandillera llevaba el arma envuelta en papel, adentro de una bolsa de regalo. (Foto: PNC)
"Según las investigaciones, esta mujer entregaría la pistola a miembros de la misma mara para realizar ataques armados en el sector, por temas de extorsión", reza el parte policial.

"La Estilista" fue trasladada a la Torre de Tribunales, donde será escuchada por un juez y se aclarará su situación legal.

Wendy, más conocida como "La Estilista", es señalada como miembro de la Mara Salvatrucha. (Foto: PNC)
