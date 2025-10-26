Se espera la participación de 25 mil fieles en caminata de vicariatos

La caminata de vicariatos se movilizará hacia la Catedral Metropolitana.
A partir de las 13:00 horas de este domingo se espera iniciar el flujo vehicular y de personas quienes participarán en el II Sínodo Arquidiocesano, que se estima reunir a 25 mil personas que profesarán su fe en peregrinación.
De acuerdo a Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito, esta actividad tendrá cuatro puntos de reunión:
- Desde la séptima avenida, 21a. calle de la zona 1.
- De la Avenida Juan Chapin, 1a. calle desde el Cerrito Del Carmen, pasando el parque Isabella Católica.
- Parque Jocotenango, desde la 6a. avenida y 4a. calle, de la zona 2 pasando por el paseo de la Sexta.
- Desde la 13 calle y Avenida Elena, en la zona 3, de la Ciudad de Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) ya se encuentra en el lugar para brindar la asistencia vial.
Se estima que la actividad finalizará aproximadamente a las 18:00 horas.