II Sínodo Arquidiocesano: el evento que unirá a la comunidad guatemalteca en la fe

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de octubre de 2025, 11:01
La caminata finaliza con la celebración de la misa de envío, en la Catedral Metropolitana.&nbsp;(Foto:Arzobispado de Guatemala)

20 parroquias que conforman los vicariatos se unirán en esta celebración litúrgica.

EN CONTEXTO: Arzobispado de Guatemala invita a la Clausura y Envió del II Sínodo Arquidiocesano

A partir de las 14:00 horas de este domingo 26 de octubre,  las calles de la Plaza Central serán alumbradas con la fe de muchos fieles de las distintas parroquias que conforman los 6 vicariatos.

Este evento se realizará en marco de la celebración del II Sínodo Arquidiocesano, el cual reúne a la comunidad con el objetivo de promover la fe y el discernimiento, así como la proliferación del mensaje del evangelio.

Para este evento, se planifica una caminata desde las zonas 1,2 y 3 de la ciudad de Guatemala, con destino hacia la Catedral Metropolitana, donde se planifica una misa de envío y un concierto en festejo y gloria de Dios.

La Municipalidad de Guatemala y la Policía Municipal de Tránsito estarán en coordinación de la circulación vial.

Conoce aquí las rutas:

(Foto: PMT)
(Foto: PMT)

