II Sínodo Arquidiocesano: el evento que unirá a la comunidad guatemalteca en la fe

20 parroquias que conforman los vicariatos se unirán en esta celebración litúrgica.
A partir de las 14:00 horas de este domingo 26 de octubre, las calles de la Plaza Central serán alumbradas con la fe de muchos fieles de las distintas parroquias que conforman los 6 vicariatos.
Este evento se realizará en marco de la celebración del II Sínodo Arquidiocesano, el cual reúne a la comunidad con el objetivo de promover la fe y el discernimiento, así como la proliferación del mensaje del evangelio.
Para este evento, se planifica una caminata desde las zonas 1,2 y 3 de la ciudad de Guatemala, con destino hacia la Catedral Metropolitana, donde se planifica una misa de envío y un concierto en festejo y gloria de Dios.
La Municipalidad de Guatemala y la Policía Municipal de Tránsito estarán en coordinación de la circulación vial.
