Esto debes saber sobre las nuevas reglas del fútbol 25/26

La International Football Association Board, más conocida como IFAB, publicó el reglamento del futbol para la temporada 2025-2026, donde destacan nuevas normas que tendrán que cumplirse en todas la ligas federadas del mundo a partir del 1 de julio.

Casi siempre se genera mucha expectativa sobre los posibles cambios que tenga el reglamento en cada edición, pero la IFAB decidió no hacer modificaciones drásticas, aunque sí estableció nuevas reglas para ciertas situaciones que se generan en los partidos.

Estas son algunas de las nuevas normas:

Solo el capitán, pero...

La idea de que solo el capitán pueda acercarse al árbitro para discutir acciones polémicas es algo que quedará a libre albedrío de cada competencia. Si bien no es obligatorio, dicha iniciativa ya se estableció en varios países.

Ocho segundos

A partir de ahora ya no será 6 segundos el tiempo permitido para que los arqueros retengan el balón en sus manos, sino que serán 8. A diferencia de la directriz anterior, si el portero no pone en juego el balón en ese tiempo se concederá saque de esquina en favor del equipo rival.

If a goalkeeper, inside their penalty area, controls the ball with their hand(s)/arm(s) for more than eight seconds before releasing it:

➡️ a corner kick is awarded to the other team and taken from the corner area nearest to the goalkeeper’s position

➡️ no disciplinary action is… pic.twitter.com/PU4UrmvMCD — The IFAB (@TheIFAB) June 13, 2025

¿Y si la toca el árbitro?

Si el árbitro interrumpe el juego con el balón en el área, el saque será para el arquero. Pero si el balón está fuera del área, el equipo que tenía la posesión será el que reinicie desde el lugar que el colegiado indique.

Todos lo escucharán

Las ligas podrán habilitar a los árbitros para que expliquen en voz alta las decisiones que se tomen tras revisar el VAR. La IFAB busca transparencia absoluta y comunicación directa con el estadio y la audiencia televisiva.

Doble toque en penales

Un penal mal ejecutado por contacto involuntario con ambas piernas (o si el balón roza el pie de apoyo tras patear) solo se repetirá si el balón entra en la portería. Si no entra, será tiro libre para el rival. Pero si el segundo toque es voluntario, será infracción automática: tiro libre para el defensor o error en tanda de penaltis.