Esto dice Hansi Flick de la contundente victoria del Barcelona:

El Barcelona aplastó al Valencia 6-0, este domingo en el estadio Johan Cruyff, y el técnico alemán Hansi Flick lució satisfecho con el desempeño de sus jugadores.

LA CRÓNICA DEL JUEGO: Barcelona mostró su mejor versión al golear al Valencia en La Liga

"Estoy muy contento, desde el comienzo mostramos cómo queremos jugar", dijo Flick al término del encuentro.

"Todos los que estuvieron en el campo lucharon. Siempre es el equipo, y son fantásticos, en todas las posiciones somos buenos. El equipo titular lo hizo fantástico y los que salieron todavía más", agregó el preparador alemán.

No quiso entrar en polémica sobre la ausencia de Raphina en el cuadro titular, "solo pueden jugar once futbolistas", se limitó a decir.

Destacó el regreso de Marc Bernal. "Después de este largo viaje durante la lesión, es un momento muy bueno porque se ha esforzado mucho en el último año y también por cómo lo ha celebrado esta afición. Estoy muy contento por él y por nosotros", enfatizó.

Esta contundente victoria animará sin duda a la escuadra azulgrana, que se medirá el jueves al Newcastle en la primera fecha de la Liga de Campeones.