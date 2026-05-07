Dos pacientes del crucero MV Hondius dan positivo al hantavirus

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La cifra de contagiados se ha elevado a cinco, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Dos pacientes evacuados del crucero MV Hondius, en el centro de una alerta sanitaria internacional debido a un brote de hantavirus, dieron positivos a la enfermedad, afirmaron este jueves los hospitales neerlandeses que los atienden.

"Está confirmado que el paciente hospitalizado está infectado con hantavirus. El paciente fue notificado y dio su consentimiento para que esta información sea comunicada", indicó el hospital LUMC de Leiden, que admitió al paciente el miércoles por la noche en su unidad de enfermedades infecciosas graves.

El hospital Radboud de Nimega había confirmado previamente este jueves que otro paciente procedente del crucero había dado positivo al hantavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó jueves a cinco los casos confirmados de hantavirus por el brote en un crucero, además de otros tres sospechosos, y advirtió que podrían detectarse más.

La agencia de la ONU espera que el brote en el MV Hondius, que actualmente navega desde Cabo Verde hacia el archipiélago español de Canarias, sea "limitado" si se implementan medidas de salud pública.

¿Qué es el hantavirus?

Es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos.

Los síntomas iniciales de la enfermedad son similares a los de la gripe e incluyen escalofríos, fiebre y dolores musculares.

Las personas contagiadas pueden comenzar a sentirse mejor durante un período de tiempo muy corto. Pero al cabo de 1 o 2 días, pueden tener dificultad para respirar. La enfermedad empeora rápidamente y manifiesta estos síntomas:

Tos seca

Sensación de indisposición (malestar general)

Dolor de cabeza

Náuseas y vómitos

Dificultad respiratoria.

No es como el covid

En una entrevista exclusiva con AFPTV, Karin Ellen Veldkamp, jefa de enfermedades infecciosas del Centro Médico Universitario de Leiden, afirmó que su unidad está preparada para recibir más pacientes si fuera necesario.

Interrogada sobre el temor a que el hantavirus pueda convertirse en "el nuevo covid", Veldkamp respondió: "No, no es así. No se transmite fácilmente de persona a persona".

"Sabemos que la transmisión entre personas es posible y sospechamos que ocurrió en el barco (...) pero no es como el covid, la transmisión es mucho más difícil", añadió.