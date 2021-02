Vicepresidente habla sobre diferencias con Giammattei

El distanciamiento entre el vicepresidente Guillermo Castillo con el presidente Alejandro Giammattei ha sido muy notorio. Incluso, el primero no llegó a la entrega del informe del primer año de Gobierno. Sin embargo, el vicemandatario dice que no es algo que deba preocupar.

"Eso no es un tema que nos deba de preocupar", aseguró Castillo y se negó a dar detalles si ha mantenido algún nuevo diálogo con el mandatario o por qué sucede el nuevo distanciamiento entre el binomio presidencial.

Según el vicepresidente, ambos están llevando a cabo las funciones que les corresponde y por las cuales fueron electos y establece la Constitución.

"Como ven estoy haciendo mis funciones, generando todas las reuniones que me corresponden en Gabinete Económico, Gabinete Social y todos los demás mecanismos de coordinación, el Presidente está en sus funciones", dijo Castillo.

Para Castillo, lo importante es que "el país salga adelante, que se mejoren las condiciones, porque el año pasado no fue bueno y el mejor compromiso que se puede asumir para resolver los problemas es en lo que nos debemos de centrar".

Elección de la CC

El vicepresidente insistió en que la selección de los representantes del Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) debe de ser un proceso transparente, en el cual el Gabinete de Gobierno pueda elegir y que no se trate de una imposición.

"La ley no obliga a hacer ninguna convocatoria pública. Sin embargo, es evidente que abogados independientes y prestigiosos que deseen participar es necesario hacer un pequeño proceso interno que permita saber cuál es el perfil que el Ejecutivo estaría buscando para designar a la persona", manifestó.

Elegir Magistrados a la CC no es interés sólo de Abogados o de quienes somos responsables de su integración. Interesa también a toda la población. Es muy aconsejable que la designación en Consejo de Ministros sea abierta y transparente. Nos estamos jugando el destino de la Nación pic.twitter.com/9fxnh87a1M — Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) February 8, 2021

A decir de Castillo, el proceso de convocatoria no sólo daría transparencia, sino que "si el Presidente llega a Consejo de Ministros, que lo integramos 16 personas, con una propuesta que no satisface a los integrantes, con ocho ministros que voten en contra, quedan fuera esas personas".

"Quiero pensar que el Ejecutivo no nombrará a una persona que no sea idónea. Estoy convenido que se puede hacer aún un proceso para que los mejores perfiles se vean en Consejo de Ministros y allí se pueda incluir", dijo y comentó que aún no lo han hablado con el Presidente Giammattei.

El 27 de enero, el Vicepresidente envió una carta al mandatario para solicitar que se abra un proceso para elegir a los representantes ante la CC.

El prófugo

Respecto a la situación de la selección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), quienes eligieron a Mynor Moto, prófugo de la justicia, el vicemandatario se limitó a indicar que espera que se haga justicia.

"Son temas que están en manos de justicia y yo allí preferiría que el Ministerio Público y el Organismo Judicial hagan las funciones que les corresponda", manifestó.

