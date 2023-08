La fuerte advertencia de las campeonas del mundo si Rubiales no dimite de su cargo

-

Las jugadoras campeonas del mundo han emitido un comunicado en el que advierten que sucederá si no renuncia Luis Rubiales.

EN CONTEXTO: El Presidente del fútbol español se niega a renunciar tras polémica del beso forzado

La Asociación de Futbolistas Profesionales junto a la Selección Española se han manifestado ante las decisiones de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

En un comunicado las campeonas del mundo junto a otras jugadoras han decidido apoyar a Jennifer Hermoso, la jugadora que recibió un beso sin su consentimiento.

Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

Luis Rubiales debía dimitir hoy, pero ha tomado la decisión de no renunciar. Ante esto, Jennifer Hermoso quiere desmentir que consintiera el beso: "Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

Futpro, el sindicato que ha reunido a estas mujeres, indica que quiere remarcar que ninguna mujer debería verse involucrada en estas actitudes no consentidas.

Lo de Luis Rubiales es tan sencillo de entender como que ha dado un beso sin consentimiento previo a una chica y ha forzado a la jugadora arrimándola con las manos



Para más inri las declaraciones y la negativa de Jennifer “no me ha gustado”



Abuso.

FIN.pic.twitter.com/xTcHetlkGj — Álvaro Jover Ortega (@AJoverOrtega) August 21, 2023

Ante esto, las jugadoras de la Selección Española de Fútbol piden cambios en las autoridades. "Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empeñar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español".

Finalmente, cierran el comunicado con una contundente advertencia. "Después de todo lo sucedido durante la entrega de medallas del Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan las actuales dirigentes".