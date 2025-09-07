Esto encontraron durante operativo realizado este domingo en "El Gallito"

-

Durante el operativo se decomisaron varios indicios.

Este domingo 7 de septiembre se realizó un fuerte operativo en el barrio El Gallito, en donde participaron más de 200 fiscales del Ministerio Público (MP), junto a más de 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala.Esto hallaron durante el operativo

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión reportó de manera preliminar la aprehensión 17 personas, entre ellas uno de los vigilantes del sector.

Por su parte, el MP confirmó que durante el operativo se decomisaron armas de fuego y drogas, sobre todo marihuana y cocaína, entre otros indicios que fortalecerán la investigación.

2025: 250 días de trabajo fuerte y firme



Sigue en desarrollo #OperativoRescatandoElGallito. #MPfuerteYfirme #Allanamientos #DelitoCero https://t.co/chcFjZe7UL pic.twitter.com/Dcbwbvuo8i — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 7, 2025

Ministro se pronuncia

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación se pronunció a través de sus redes sociales, en donde confirma que los operativos se realizaron en tres puntos específicos: Barrio El Gallito, colonia Colón Argueta y en el asentamiento Las Calaveras.

Según Jiménez, la labor se inició con más de 1500 elementos de Fuerzas Especiales de la PNC.