Operativo en El Gallito: reportan a los primeros capturados

Uno de los capturados sería el encargado de "vigilar" el sector, según las autoridades.

Más de 200 fiscales del Ministerio Público (MP), junto a 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala, ingresaron esta mañana al barrio El Gallito.

El Director General de la PNC, David Estuardo Custodio Boteo, es quien lidera este operativo con el fin de realizar capturas, perfilar sospechosos y obtener información para avanzar en la lucha contra la delincuencia.

Los operativos se han llevado a cabo en el Barrio El Gallito, colonia Colón Argueta y en el Asentamiento "Las Calaveras".

Los capturados

Durante las primeras horas, la PNC ya reportó a los primeros capturados.

El primer detenido fue sorprendido en la vía pública, en la colonia El Gallito. Dentro de su auto tenía una carabina y una pistola.

Urgente



Capturado, en El Gallito, delincuente con carabina y pistola



La PNC lleva a cabo más de 90 allanamientos en varias zonas de la capital, 25 son el barrio El Gallito zona 3. pic.twitter.com/LHXlLNdgnr — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 7, 2025

(Foto: PNC)

En la colonia Manuel Colom Argueta capturaron a dos hombres con un revólver 38 special y un aproximado de 5 libras de marihuana.

(Foto: PNC)

(Foto: PNC)

En la 6a. avenida y 12 calle A, zona 3, barrio El Gallito, agentes del Grupo de Acción Rápida GAR, capturaron a Allan Steven Pérez Bedoya, de 25 años alias "Canche", e la Mara Salvatrucha, quien se encontraba dentro de un vehículo con los vidrios polarizados.

El hombre portaba una pistola Pietro Berreta con dos tolvas y municiones, arma que tenía reporte de robo en la zona 1 de la capital.

Según las autoridades, este peligroso sicario se encargaba de vigilar el área.

(Foto:PNC)

Más capturas

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión reporta de manera preliminar la aprehensión de 17 personas: Lesbia H., Luis A., Christian N., Derek P., Cristian P., Kevin S.,Yancarlo G., Angelica T., Zeybelin B., Wendy C., Kevin G., Jessica C., Elmer R., Carlos M., Elmer M., Ronald E y Oswlado V.

Además se localizaron droga, dinero en efectivo, armas de fuego, fusiles y municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.