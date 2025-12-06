Esto hallaron dentro de auto involucrado en crimen de ganadero en Petén

Tras el ataque a Elder Adán Erazo Orrego, quien perdió la vida a causa de las heridas de bala, autoridades localizaron el vehículo en que se conducía su agresor.
EN CONTEXTO: Surge otro video del ataque armado contra ganadero y comerciante en Petén
El vehículo de marca Honda, color blanco, fue abandonado en el Barrio La Indeca, en Petén y dentro de él se encontraron varios indicios para que el Ministerio Público pueda realizar las investigaciones correspondientes.
Se encontró un suéter multicolor, envases de bebidas, entre otros residuos y un recipiente de aluminio.
El ataque armado contra Elder Erazo se originó cuando el ganadero se conducía por el municipio de Flores y fue atacado a balazos por otro conductor a bordo de este vehículo hallado tras el hecho.
La tragedia ha causado tristeza en la comunidad porque Erazo era reconocido por propiciar el certamen departamental de belleza: "La Novia del ganadero", el cual fue cancelado tras su muerte.