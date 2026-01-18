Esto hallaron en Renovación I tras recuperar el control

El recién pasado sábado se registraron disturbios en varios centros carcelarios del país.
OTRAS NOTICIAS: Se registran 13 ataques armados contra agentes de PNC
Este domingo 18 de enero, las autoridades confirmaron que retomaron el control de la cárcel Renovación I, ubicada en Escuintla, después de los disturbios que se registraron el recién pasado sábado.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC) después de retomar el control iniciaron una requisa en la mencionada cárcel y hallaron varios ilícitos.
Según la PNC, recuperaron un fusil propiedad del Sistema Penitenciario, así como dos pistolas y calcetines con municiones en su interior. También encontraron cuatro celulares.
"Luego de retomar el control ha iniciado una requisa en todos los sectores. El trabajo de PNC, no se detiene y es contundente", indicó la PNC.