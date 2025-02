Esto opina María Renée sobre las críticas que recibe al ser figura pública (video)

-

La presentadora guatemalteca habló sobre lo difícil que puede ser el ámbito de la comunicación.

Durante una entrevista en el podcast Mala Fama, María Renée Pérez Yonker abordó diversos temas sobre su vida personal y profesional. Entre ellos, el impacto de ser comunicadora.

La presentadora de noticias en Noti7 confesó que ser parte de ese mundo puede ser difícil y afectar la salud mental. Sobre todo por las críticas que se reciben.

"Este puede ser un ámbito que destruye tu salud mental (...). Desde que te presentas al público, todos tienen derecho a opinar, desde tus zapatos hasta tus aretes... Y eso es algo superfluo", reveló.

Agrega que se trata de circunstancias que no tienen mayor importancia, pero que de algún modo terminan afectando.

"Desde cómo hablas, 'hoy está cansada', 'hoy dio enojada la noticia'. Son cosas que al final, tal vez ya después de mucho tiempo sí calaron, son más proyecciones de las personas, pero me di cuenta de que tengo que fortalecerme", relató.

¿Deja la televisión?

Pérez Yonker confesó que al inicio de su carrera en la comunicación estableció un número de años para retirarse, lo cual está cerca de ocurrir.

"Yo siempre pensé que quería salir de la comunicación a los 45 años. Ya no me queda mucho (...). Me queda todavía buenos años para terminar de hacer unas cosas, espero que verdaderamente lo logre y todo depende obviamente de otras cosas que estoy haciendo", dijo.

Finalmente, la comunicadora expresó tras apoyar a varias personas con enfermedades autoinmunes, como la que ella atravesó: "Me vacié y me tengo que volver a llenar yo, para mí".

Mira el video completo: