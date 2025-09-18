Esto pasó con el bus que se atravesó el arriate en bulevar Los Próceres

Las autoridades de tránsito reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana.
Este jueves 18 de septiembre, Amílcar Montejo, director de comunicación de Emetra, informó que, tras una denuncia ciudadana, se logró identificar el bus extraurbano y ubicar al conductor que fue grabado realizando una maniobra imprudente, en la zona 10.
Montejo explicó que se impuso una multa de Q300 por atravesar el arriate en pleno tránsito, acción que puso en riesgo a los pasajeros y a otros conductores.
El director de Comunicación de Emetra reiteró el llamado a la población para utilizar las líneas 1551 y 2380-1999 y reportar cualquier anomalía en el tránsito.
Mira aquí el video
Las imágenes muestran cómo el piloto de un bus extraurbano en el bulevar Los Próceres en zona 10, invadió el arriate central para pasar al carril contrario y evitar el tránsito.
La maniobra obligó a varios conductores a frenar de forma repentina para evitar un accidente. Acto que fue denunciados por los usuarios.