Esto pasó con el conductor que terminó empotrado en un Transmetro

IMPRUDENCIA | Esta tarde, en el Puente El Incienso, un pickup chocó con un vehículo, se pasó al otro extremo y avanzó en contra de la vía en pleno Periférico, hasta que colisiona con un Transmetro.

La Voz de Guate / Marta Pérez pic.twitter.com/w3g4f7Dftc