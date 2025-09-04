Esto pasó con el conductor que terminó empotrado en un Transmetro

El conductor chocó contra un sedán, luego se fue contra la vía y le pegó a un Transmetro.
Un accidente ocurrido en el Periférico la tarde del miércoles 3 de septiembre causó indignación por la imprudencia de un hombre que se fue contra la vía y terminó chocando con una unidad del Transmetro.
Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el conductor iba en estado de ebriedad.
Tanto el auto como el conductor fueron consignados, mientras que las aseguradoras llegaron a un acuerdo de pago por los daños materiales.
Montejo afirma que el hombre "aducía" que el Transmetro lo había sacado de su carril y por eso había quedado en esa posición, sin embargo, las imágenes desmienten esa versión.
Míralas aquí: