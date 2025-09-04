Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor choca, se va contra la vía y termina empotrado en un Transmetro (video)

  • Por Jessica González
04 de septiembre de 2025, 08:41
La imprudencia de este conductor quedó grabada. (Foto: captura de video)

La imprudencia de este conductor quedó grabada. (Foto: captura de video)

La imprudencia de este conductor ocurrió en el Periférico y quedó grabada.

OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! 500 desfiles escolares se realizarán en la ciudad este 15 de septiembre

Durante la tarde del miércoles 3 de septiembre ocurrió un accidente de tránsito en el Periférico.

Un hombre que se conducía en un picop, chocó contra un auto tipo sedan.

Cuando el conductor afectado y su acompañante se bajan del carro para tratar de mediar la situación, el otro huye y se va contra la vía.

Ante la imprudencia, termina colisionando con un Transmetro que venía en su carril.

Toda esta escena quedó grabada, mira aquí el video:

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar