Conductor choca, se va contra la vía y termina empotrado en un Transmetro (video)

La imprudencia de este conductor ocurrió en el Periférico y quedó grabada.
Durante la tarde del miércoles 3 de septiembre ocurrió un accidente de tránsito en el Periférico.
Un hombre que se conducía en un picop, chocó contra un auto tipo sedan.
Cuando el conductor afectado y su acompañante se bajan del carro para tratar de mediar la situación, el otro huye y se va contra la vía.
Ante la imprudencia, termina colisionando con un Transmetro que venía en su carril.
Toda esta escena quedó grabada, mira aquí el video: