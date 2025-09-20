Esto pasó con salvadoreño acusado de asesinar a menor guatemalteco

El menor trabajaba en una tienda cuando habría sido asesinado por el salvadoreño.
El pequeño Yonathan Joel Vásquez Tizol, de 11 años, fue asesinado con arma blanca en la comunidad de Llanos de la Cruz, Quetzaltenango.
El crimen ocurrió cuando Vásquez, quien trabajaba en una tienda, salió a entregar un pedido.
Durante un operativo, realizado el pasado 17 de septiembre por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), se logró la captura del salvadoreño Daniel Alexander Martínez Marín, de 24 años, señalado de haber participado en el crimen.
De acuerdo a las autoridades, el salvadoreño sería expulsado del país, sin embargo el proceso fue suspendido luego de que fuera notificado sobre una orden de captura en su contra por el delito de asesinato.
La decisión se tomó en el Centro Carcelario Preventivo de Xela, donde permanece detenido, y fue trasladado al Centro Regional de Justicia para continuar con el proceso penal.
*Con información de Erick Colop.