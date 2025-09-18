Yonathan, el menor que habría sido asesinado por un salvadoreño

-

El menor trabajaba en una tienda para ayudar a su familia y soñaba con ser futbolista.

Yonathan Joel Vásquez Tizol, de 11 años, fue asesinado en la comunidad de Llanos de la Cruz, Quetzaltenango. El crimen ha causado repudio y dolor entre los pobladores.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre cuando Vásquez salió a despachar productos a un cliente, pues trabajaba como dependiente de una tienda de consumo diario.

Durante un operativo realizado la mañana del miércoles la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), capturaron al salvadoreño Daniel Alexander Martínez Marín, de 24 años, señalado de haber participado en el crimen.

Al allanar una vivienda de la misma aldea donde ocurrió el ataque, las autoridades incautaron marihuana, un teléfono celular, prendas de vestir y papel higiénico con manchas de posible sangre, indicios que serán sometidos a peritajes para fortalecer el caso.

Era un niño alegre y trabajador

Yonathan fue descrito por sus vecinos como un niño alegre y trabajador, llevaba apenas dos meses ayudando en la tienda.

"No queremos que esto quede impune. Yonathan era un niño que soñaba con ser futbolista y solo trabajaba para ayudar a su familia. Su muerte no puede quedar sin castigo", expresó entre lágrimas un tío del menor.

Según investigadores de la PNC, los primeros indicios apuntaban a que los responsables vivían frente al negocio.

Las autoridades sospechan que el crimen estuvo relacionado con el consumo de drogas.

La hipótesis más fuerte es que los atacantes buscaban dinero para comprar estupefacientes y habrían asesinado al menor para despojarlo de apenas 50 quetzales, el dinero de las ventas.

