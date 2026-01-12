Esto podría costar el pasaje del Aerometro

-

El Aerometro será una nueva y eficiente alternativa de transporte público 100% eléctrico.

OTRAS NOTICIAS: Este tiempo llevará la construcción del Aerometro en la ciudad

El Aerometro se integrará a la red multimodal de la ciudad para mejorar la movilidad de miles de usuarios, convirtiéndose en el primer sistema de este tipo en Centroamérica.

El objetivo principal de este transporte es mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro, incluyente, integrado, sostenible, socialmente digno y amigable con el medio ambiente.

Está diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día, utilizando más de 450 cabinas distribuidas entre ambas líneas.

Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h, pasando por cada estación aproximadamente cada 6 segundos.

¿Cuánto costará el pasaje?

El pasaje tendrá un costo estimado de Q4 en el primer eje y Q6 en el segundo. El sistema será parte de la Tarjeta Ciudadana.

Además, permitirá el pago con tarjetas de débito y crédito Visa o MasterCard.

Cabe mencionar que el costo aún está pendiente de aprobación.

Las fases de construcción

El proyecto se llevará a cabo en siete fases.

Fase 1: preparación y fundición de las bases estructurales que le darán soporte a la obra.

Fase 2: instalación de los soportes principales.

Fase 3: elevación y fijación de las torres que sostendrán el cableado.

Fase 4: instalación de sistemas electrónicos y mecánicos.

Fase 5: espacios de embarque y desembarque de usuarios.

Fase 6: colocación y ajuste de los cables portadores y tractores.

Fase 7: instalación de cabinas para el transporte de pasajeros.