Esto se sabe de las amenazas al alcalde Juan José Paredes

El alcalde de San Francisco, Petén, Juan José Paredes, denunció ser víctima de amenazas.

Juan José Paredes, también conocido como JJ Paredes, actual alcalde del municipio de San Francisco en Petén, ha sido víctima de amenazas, así lo denunció públicamente.

"Esta mañana tuve alguna situación. Agradezco sus muestras de solidaridad hacia mi persona, no lo voy a negar, sí he tenido amenazas, no es invento ni show, es la vida de uno y con esas situaciones no se puede jugar", dijo el pasado 12 de diciembre.

Incluso en otra transmisión en vivo, el alcalde menciona que debe abandonar el lugar e irse por motivos de seguridad.

Esto se sabe

Según el propio JJ Paredes, las amenazas provienen de personas ajenas al municipio, aunque no detalló nombres o cómo le han llegado las amenazas.

"No es gente de este municipio —la que lo amenaza—, sino que son de otros lugares, pero eso no me quita las ganas de trabajar, porque cuando uno tiene el compromiso por San Francisco, no se le quita el impulso", aseguró el jefe edil.

Las amenazas empezaron hace varios días, porque incluso el 8 de diciembre, confirmó que contrató seguridad personal.

"No es algo que me guste, hoy me miré en la necesidad de contratar personal para brindarme seguridad. Es un mal necesario, por la situación que estamos viviendo en el país es necesario. Sin embargo, vamos a tener las precauciones necesarias", explicó Paredes.

El también es portero profesional también figura entre los probables aspirantes a la presidencia de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM) a nivel nacional, para el periodo 2026-2028.

Además, no es el único alcalde que ha denunciado amenazas o que ha sido víctima de la violencia.

Recientemente, el alcalde de Masagua, Nelson Marroquín fue asesinado en un evento navideño. Mientras, el MP confirmó que Los Taxistas del Viejo intentaron matar a un alcalde de un municipio de Huehuetenango.