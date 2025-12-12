Alcalde JJ Paredes denuncia amenazas y abandona transmisión en vivo (video)

-

Juan José Paredes, alcalde de San Francisco, Petén, se encontraba transmitiendo en vivo cuando recibió una alerta de seguridad.

La tarde de este viernes 12 de diciembre, Juan José Paredes, actual alcalde de San Francisco, Petén, confirmó que tuvo que abandonar una actividad por seguridad, cuando transmitía en vivo por medio de las redes sociales.

Durante una nueva transmisión en vivo, dijo: "esta mañana tuve alguna situación... agradezco sus muestras de solidaridad hacia mi persona, no lo voy a negar, sí he tenido amenazas, no es invento ni show, es la vida de uno y con esas situaciones no se puede jugar".

Además, explicó que "no es gente de este municipio (la que lo amenaza), sino que son de otros lugares, pero eso no me quita las ganas de trabajar, porque cuando uno tiene el compromiso por San Francisco, no se le quita el impulso".

Este viernes ha realizado varias transmisiones en directo por medio de la página de la Municipalidad de San Francisco, en Facebook, donde muestras las labores que se están realizando de aplicación de asfalto en algunas de las calles de referido municipio.

Sin embargo, por medio de las redes sociales ha circulado el video que quedó grabado en el momento que Juan José Paredes, el exportero de Comunicaciones FC, abandona una actividad que se estaba desarrollando, ya que su equipo de trabajó lo alertó por seguridad personal.

El jefe edil también figura entre los probables aspirantes a la presidencia de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM) a nivel nacional, para el periodo 2026-2028.