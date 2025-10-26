Antecedentes por extorsión y robo, esto se sabe de cinco cadáveres encontrados

-

Según información obtenida, cinco de las personas localizadas en bolsas y sábanas en Palencia, tenían antecedentes delictivos.

Tras el hallazgo de siete cadáveres en estado de putrefacción y dos osamentas en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Palencia, salieron más detalles a luz sobre quiénes eran y algunos de sus antecedentes.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el total de cadáveres localizado fue de siete más dos osamentas, todos envueltos en sábanas y bolsas.

Esto es lo que se sabe de cinco cuerpos localizados:

Allisson Michelle Rodríguez, de 20 años de edad, cuyo cuerpo fue el único de sexo femenino localizado en Palencia el pasado 24 de octubre, tenía activada una Alerta Isabel Claudina debido a que desapareció el 19 de octubre en la colonia Bethania, zona 7.

Alerta Alba Keneth emitida para Allisson Michelle Rodríguez. (Foto: PNC/Soy502)

El pasado 18 de junio, Rodríguez fue capturada tras ser señalada de complicidad en el asalto a un bus en el kilómetro 38 de la ruta Palín - Escuintla.

En el caso de Héctor Rodolfo Ceballos González (32 años), fue capturado el 14 de febrero de 2014 por la PNC acusado de intentar robar un vehículo cargado de golosinas y de asaltar a un vendedor rutero. Según su archivo, ese día se identificó como integrante del Barrio 18.

Fotografía captada durante la captura de Héctor Ceballos, en 2014. (Foto: PNC/Soy502)

Rudy Gerardo Abac, de 24 años, fue capturado acusado de extorsión en la 16 calle y boulevard Los Olivos, zona 18, el 31 de mayo de 2022.

Captura de Rudy Gerardo Abac, ocurrida en 2022. (Foto: PNC/Soy502)

Por aparte, Selvin Estuardo Lima López, de 26 años, fue capturado el 28 de enero de este año en flagrancia mientras asaltaba a mano armada, acusado de asaltar a pasajeros de un bus de la ruta Express- Roosevelt.

Esa captura fue informada por el exministro de Gobernación Francisco Jiménez en ese momento:

El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó sobre la captura de Selvin Estuardo Lima. (Foto: X/Soy502)

Otro dato que salió a luz fue el de Ángel Roberto Sánchez García, de 28 años, quien fue capturado el 5 de noviembre de 2024 durante un operativo contra extorsionistas.

El resto de cuerpos fueron identificados como Emanuel Emilio Pérez Alvarado, de 37 años; y Esvin Ventura Flores Solares, de 53. Así como dos osamentas pendientes de identificar, según el Inacif.