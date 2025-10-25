Inacif identifica siete cadáveres de los nueve que aparecieron en Palencia

- Siete de nueve cadáveres que aparecieron envueltos en sábanas en Palencia, ya fueron identificados. OTRAS NOTICIAS: ¡Urgente! Localizan ocho cadáveres dentro de bolsas plásticas en ruta al Atlántico El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que ya fueron identificados siete de los nueve cuerpos que aparecieron sin vida el pasado viernes 24 de octubre, en jurisdicción de Palencia. Se trata de Emanuel Emilio Pérez Alvarado, de 37 años; Ángel Roberto Sánchez García, de 28; Rudy Gerardo Abac Pérez, de 24; Allisson Michelle Rodríguez, de 20, única de sexo femenino; Héctor Rodolfo Ceballos González, de 32; Selvin Estuardo Lima López, de 26, y Esvin Ventura Flores Solares, de 53. Hasta el momento no ha sido posible determinar la causa de muerte, debido al avanzado estado de putrefacción de los cuerpos. Además, hay dos osamentas que no han sido identificadas por el momento. Los cuerpos aparecieron en sábanas y bolsas de plástico en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, bajo el puente San Juan, según los reportes de los socorristas. Debido a la descomposición de los cuerpos, aún se trabaja en identificarlos, adelantó el Inacif. Socorristas en el lugar del hallazgo la noche del 24 de octubre. (Bomberos Voluntarios/Soy502) Ese mismo día, asumió como titular del Ministerio de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien relevó a Francisco Jiménez a cargo de dicha dependencia. Este último presentó su renuncia tras la fuga de una veintena de reos del centro penitenciario Fraijanes 2.