Los fallos que causaron el choque del Buque Cuauhtémoc en el puente de Brooklyn

Buque de Escuela Cuauhtémoc chocó con el puente de Brooklyn: expertos explican cuáles fueron los fallos.

El Buque Escuela Cuauhtémoc, de la Armada de México, colisionó el sábado 17 de mayo con la base del puente de Brooklyn, en Nueva York, durante una maniobra de salida del muelle 17 del South Street Seaport.

El accidente dejó un saldo de dos marinos fallecidos y al menos 20 personas heridas, cuatro de ellas de gravedad.

La embarcación, un velero de tres mástiles utilizado con fines diplomáticos y de formación naval, presentaba daños visibles tras el impacto.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses ya iniciaron investigaciones para esclarecer las causas del accidente, mientras que los heridos fueron atendidos por equipos de emergencia en el lugar y en hospitales cercanos.

Capitán estadounidense explica el fallo

El capitán estadounidense John A. Konrad V, experto en navegación comercial y seguridad marítima, compartió un análisis técnico en el que afirma que el choque no fue un hecho fortuito, sino consecuencia de una cadena de fallos operativos.

Según Konrad, la maniobra fue especialmente compleja debido a que el buque zarpó de reversa contra la corriente del East River, en condiciones de marea creciente y con viento lateral, lo que redujo el margen de maniobra.

Además, se presume que el motor de la embarcación quedó atascado en reversa, impidiendo que el buque recuperara el control.

A esto se sumó el hecho de que el remolcador asignado no estaba amarrado al casco del Cuauhtémoc, sino que solo lo empujaba desde la popa, lo cual, de acuerdo con el especialista, limitó significativamente su capacidad para corregir el rumbo frente al puente.

Konrad también cuestionó la ausencia de un segundo remolcador, algo habitual en maniobras portuarias de alta dificultad, así como la posible falta de un piloto especializado en atraque.

Aunque el buque portaba la bandera que indica piloto a bordo, no se ha confirmado si contaban con el tipo adecuado de guía para este tipo de operación.

Pese a la gravedad del accidente, el experto destacó que algunos factores evitaron una tragedia mayor, como el uso de mástiles de acero que resistieron el impacto y la rápida respuesta de los equipos de rescate.

La investigación oficial continúa en curso y se espera que las autoridades determinen si hubo negligencia o errores técnicos que pudieron evitarse.

¿Quiénes eran las víctimas del Buque mexicano que chocó con el Puente Brooklyn?

Tra el accidentes, al menos 20 personas resultaron heridas, mientras que dos cadetes de la armada mexicana fallecieron.

América Yamilet Sánchez, de 20 años, y Adal Jair Marcos de 23 años, fueron las víctimas mortales del choque.

La joven cadete estaba a pocos días de cumplir 21 años. (Fotos: redes sociales)

América era originaria de Xalapa, Veracruz, se encontraba en uno de los mástiles al momento del accidente.

La joven era una destacada nadadora con múltiples medallas y formaba parte de los 277 tripulantes del Cuauhtémoc, embarcados en una gira internacional conmemorativa.

El joven de 23 años es recordado por sus amigos y familiares en redes sociales. (Fotos: redes sociales)

El viaje, iniciado el 4 de mayo en Cozumel, tenía como propósito celebrar el "Bicentenario de la Consolidación de la Independencia de los Mares" con escalas en 22 puertos de 15 países a lo largo de 170 días.

Adal Jair, originario de Salina Cruz, Oaxaca, era conocido entre sus compañeros como "Marcos" o "Tyson". Había pasado los últimos nueve meses embarcado en el Cuauhtémoc y participaba activamente en las actividades de formación naval.