En estos módulos atenderán a pacientes del Hospital de Amatitlán

Después de mes y medio de trabajos, la UCEE entregó los nuevos espacios en los que se atenderá a los pacientes del Hospital de Amatitlán.

Después de que el Hospital de Amatitlán sufriera diversos daños producto de una secuencia sísmica que se inició el pasado 8 de julio, el Gobierno decidió habilitar módulos prefabricados para garantizar la atención de los pacientes del lugar y evitar su traslado a otras jurisdicciones.

Las labores ya se completaron y este sábado 30 de agosto fueron entregadas las instalaciones al Ministerio de Salud, por parte de autoridades de la cartera de Comunicaciones, encabezadas por el ministro Miguel Ángel Díaz.

Así luce el exterior de los módulos que se habilitarán en el Hospital de Amatitlán. (Foto: CIV)

Son seis los módulos que permitirán continuar con la atención de los vecinos, informó el Ejecutivo, y añadió que con esta medida se aseguran 12 espacios para la asistencia de menores y adultos afectados por distintos padecimientos.

El proyecto fue ejecutado por la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), la cual también se habría encargado del debido equipamiento.

Reparaciones en sede central

Los citados módulos se ubican en el perímetro de la sede central del Hospital de Amatitlán, la cual también es objeto de reparaciones.

Esa estructura fue una de las más afectadas por los sismos que sacudieron el territorio nacional a principios de julio. Según el reporte oficial, hubo daños en techos, paredes y otras áreas, lo cual provocó que se suspendieran algunos servicios.

Autoridades de Salud establecieron un plan de atención para los vecinos de Amatitlán, después del colapso de algunas áreas del hospital local. (Foto: Cortesía/Dulce María)

La situación generó molestias entre la población, ya que varios pacientes fueron remitidos a otros centros asistenciales, como el de Villa Nueva y Roosevelt, en la capital.

El tema escaló hasta el Congreso, pues personal de enfermería empezó a atender a los pobladores en espacios temporales, lo cual les habría ganado sanciones. Además, trascendió que no había un dictamen que ordenara el cierre del Hospital, como se pretendía.

Ante ello, diputados de distintas bancadas presionaron al Ministerio de Salud para buscar soluciones y se atendiera a los vecinos en el mismo municipio. Incluso, hubo amparos al respecto.