Más de 100 casos confirmados de tos ferina en el país

-

Hasta el momento no se reportan fallecidos por tos ferina.

ARTÍCULO RELACIONADO: El caso de tos ferina que obligó al cierre de las visitas en el Hospital Roosevelt

El Ministerio de Salud confirmó que en lo que va del año se han registrado 110 casos de tos ferina en 17 departamentos del país.

El Ministerio de Salud Pública cuenta con dosis para prevenir la tosferina de forma gratuita. (Foto: Archivo: Nuestro Diario)

La mayoría de los pacientes son niños, quienes han requerido atención médica especializada; hasta el momento no se han reportado fallecimientos.

Los niños son más propensos a sufrir de esta enfermedad, por lo que se recomienda completar esquema de vacunación. (Foto: Erick Miguel Colop/Nuestro Diario)

El reciente diagnóstico de un estudiante de medicina en el Hospital Roosevelt encendió las alertas sanitarias.

El caso fue confirmado el pasado miércoles y llevó a reforzar la vigilancia epidemiológica en diferentes regiones.

En el Hospital Roosevelt se suspendieron las visitas por siete días, pues se detectó un caso de tosferina. (Foto: Archivo/Nuestro Diario)

En Quetzaltenango, el Área de Salud reportó 12 casos acumulados entre enero y la fecha.

La tosferina empieza como un resfriado común, advierten autoridades de Salud. (Foto: Erick Miguel Colop/Nuestro Diario)

De estos, cinco corresponden a la cabecera departamental y el resto se concentra en municipios, principalmente del norte del territorio, según informó Michelle Cifuentes, representante de esa institución.

Los bebés deben ser vacunados en sus primeros seis meses de vida para prevenir la enfermedad. (Foto: MSPAS)

El Ministerio de Salud reiteró a la población la importancia de mantener vigente el esquema de vacunación, sobre todo en menores de edad.

La vacuna pentavalente, aplicada en los primeros meses de vida, protege contra la tosferina, difteria, tétanos, hepatitis B y meningitis por influenza tipo B. Posteriormente, se administra la vacuna TDP o TDaP, que refuerza la inmunización contra la tos ferina, difteria y tétanos.

*Con información de Nuestro Diario

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! El alarmante síntoma de la tos ferina que no puedes pasar por alto