Contagios de VIH en Guatemala ocurren cada cuatro horas

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Durante estos seis meses se notificaron 1,079 casos nuevos de VIH y VIH Avanzado, lo que equivale a un promedio de un caso nuevo cada 4 horas.

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Datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) indican que en Guatemala se reporta un caso nuevo de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) cada cuatro horas o unos seis diagnósticos diarios en promedio a nivel nacional.

La información proporcionada a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo indica que de enero a junio del presente año, se notificaron 1,079 casos nuevos de VIH y VIH Avanzado.

Alejandra Silvestre Tuch, Coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida (PNS) del MSPAS señaló que "un caso nuevo de VIH en promedio cada cuatro horas, no es solo una estadística: son personas, familias, comunidades".

Agregó que por lo anterior continúan trabajando para que el diagnóstico llegue antes y el estigma no sea la barrera que impide buscar ayuda".

El MSPAS reiteró que la prueba de VIH es gratuita, confidencial y está disponible en los centros y puestos de salud, hospitales y Unidades de Atención Integral (UAI) de todo el país. (Foto: Canva/Soy502)

Cifra estable

Según el MSPAS, la cifra se mantiene prácticamente estable en comparación con los 1,087 casos registrados en el mismo período de 2025 (-0.7%).

Sin embargo, los datos son preliminares, con un 83% de hombres y el 17% a mujeres. "El grupo etario más afectado es el de 25 a 29 años, seguido de cerca por el de 20 a 24 años; en conjunto, los adultos jóvenes de 20 a 39 años concentran el 70% de los diagnósticos", se dio a conocer.

A nivel geográfico, el 80% de los casos se concentra en 11 de los 22 departamentos del país, con Guatemala, Escuintla y El Petén a la cabeza.

Sobre la atención

Al recibir el diagnóstico del VIH, el MSPAS asegura que la atención proporcionada se da con rapidez (la prueba es gratuita) y se estima que el 93% de los casos fue vinculado a una Unidad de Atención Integral (UAI) y que el 91.2% de las personas vinculadas inició tratamiento antirretroviral,