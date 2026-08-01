Contagios de VIH en Guatemala ocurren cada cuatro horas

Durante estos seis meses se notificaron 1,079 casos nuevos de VIH y VIH Avanzado, lo que equivale a un promedio de un caso nuevo cada 4 horas.
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Datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) indican que en Guatemala se reporta un caso nuevo de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) cada cuatro horas o unos seis diagnósticos diarios en promedio a nivel nacional.
La información proporcionada a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo indica que de enero a junio del presente año, se notificaron 1,079 casos nuevos de VIH y VIH Avanzado.
Alejandra Silvestre Tuch, Coordinadora del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y Sida (PNS) del MSPAS señaló que "un caso nuevo de VIH en promedio cada cuatro horas, no es solo una estadística: son personas, familias, comunidades".
Agregó que por lo anterior continúan trabajando para que el diagnóstico llegue antes y el estigma no sea la barrera que impide buscar ayuda".
Cifra estable
Según el MSPAS, la cifra se mantiene prácticamente estable en comparación con los 1,087 casos registrados en el mismo período de 2025 (-0.7%).
Sin embargo, los datos son preliminares, con un 83% de hombres y el 17% a mujeres. "El grupo etario más afectado es el de 25 a 29 años, seguido de cerca por el de 20 a 24 años; en conjunto, los adultos jóvenes de 20 a 39 años concentran el 70% de los diagnósticos", se dio a conocer.
A nivel geográfico, el 80% de los casos se concentra en 11 de los 22 departamentos del país, con Guatemala, Escuintla y El Petén a la cabeza.
Sobre la atención
Al recibir el diagnóstico del VIH, el MSPAS asegura que la atención proporcionada se da con rapidez (la prueba es gratuita) y se estima que el 93% de los casos fue vinculado a una Unidad de Atención Integral (UAI) y que el 91.2% de las personas vinculadas inició tratamiento antirretroviral,