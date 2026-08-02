Capturan a hombre tras agredir a su hermana

La mujer fue agredida públicamente por su hermano.
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La captura de Miguel "N", de 64 años, se realizó en la aldea Xojolá, Nahualá, del departamento de Sololá por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los agentes de la PNC fueron quienes observaron la brutal agresión contra la víctima mientras realizaban un patrullaje.
Al notar como la mujer, de 56 años, era golpeada intervinieron e identificaron que ambas personas eran hermanos.
Las autoridades capturaron y precedieron a tomar la denuncia de la víctima, el hombre quedó bajo resguardo policial para responder por el delito.