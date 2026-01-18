Identifican a los agentes de la PNC fallecidos en ataque terrorista

Mientras se encontraban presentado su servicio, miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron sorprendidos por terroristas de la mara 18.
EN CONTEXTO: Director de la PNC se pronuncia ante los ataques armados contra agentes policiales
Esto produjo enfrentamientos armados, donde se registró al menos diez agentes heridos y siete muertos.
Además de la captura de siete terroristas, quienes ejecutaron estos ataques y se les decomisó armamento de alto calibre, así como los transportes en que se movilizaban, entre ellos un tuctuc.
La PNC lamentó la pérdida de sus integrantes y oficializó el nombre de las víctimas:
- Claudia Azucena Muñoz Ramos
- Samuel Valentín Matul Obispo
- José Efraín Revolorio Barrera
- Luis Alexander Zetino Pérez
- Fernando Alexander Batres Ordoñes
- Geovani Darío Tecu Sesam
- Sammy Iván López García
“Estoy muy dolido, lamento mucho el dolor que estos terroristas han causado a las familias, afirmó el ministro de Gobernación, Marco Villeda, por medio de una conferencia de prensa, informando que recibirán honores y serán reconocidos como “héroes” caídos en el deber.
“La muerte de estos 7 héroes nos da convicción de que estamos en el camino correcto y nos da la puerta en seguir la lucha”, expresó.