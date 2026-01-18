Director de la PNC se pronuncia ante los ataques armados contra agentes policiales

-

David Custodio Boteo, director general de la PNC, dijo que los ataques reafirman el compromiso de proteger y servir, por lo que se han girado instrucciones institucionales.

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, brindó un mensaje a todo su personal ante los ataques armados que se han registrado este domingo 18 de enero contra los agentes policiales.

Custodio Boteo denominó los ataques como "cobardes", los cuales "han intentado vulnerar nuestra institución y la paz de los ciudadanos, me dirijo a ustedes no solo como director, sino como un policía más que siente el mismo orgullo y dolor que cada uno de ustedes", refiriéndose a los agentes de seguridad.

Asimismo, mencionó que la misión de los policías nunca ha sido fácil, pero que "en los momentos de mayor adversidad, donde se templa el carácter de los verdaderos servidores de la ley".

Por lo tanto, "no permitiremos que el miedo dicte nuestras acciones; por el contrario, esos ataques solo reafirman nuestro compromiso de proteger y servir", dijo el director general de la PNC.

Instrucciones dadas

Ante la situación que atraviesa dicha institución, se han ordenado las siguientes instrucciones inmediatas para todo el personal de la PNC:

Alerta máxima: Se ordena extremar las medidas de seguridad personal y en las sedes policiales, donde la autoprotección es fundamental.

Unidad de cuerpo: Deben actuar como un solo bloque, la comunicación interna debe ser fluida y el apoyo entre compañeros debe ser absoluto.

Firmeza en el deber: Continuarán con los operativos estratégicos, la respuesta será profesional, pero contundente y apegada a la ley.

Respaldo institucional: Cuentan con todo el apoyo de la Dirección. No están solos; los recursos jurídicos, logísticos y operativos están a su disposición para enfrentar cualquier amenaza.

También, Custodio Boteo se dirigió a las familias de las víctimas, enfatizando en que "su valentía es nuestro motor", mientras que para los subalternos del director general les dice que "mantengan la cabeza en alto, llevamos una placa que representa el orden contra el caos".

Por último, afirmó que "no daremos un solo paso atrás".