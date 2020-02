Estos son los detalles de la sentencia de Mario Estrada en EE.UU.

El excandidato a la presidencia Mario Estrada Orellana fue condenado a 180 meses de prisión en una cárcel de Estados Unidos (EE.UU.), luego de encontrársele culpable de conspirar para llevar cocaína hacia ese país.

La sentencia fue dictada este martes por el juez Jed Radkoff de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, quien encontró elementos suficientes para determinar que Estrada Orellana pretendía importar toneladas de cocaína a EE.UU.

El caso contra el político guatemalteco fue presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, luego que este presentara sus planes de tráfico de drogas y de intento de asesinato a candidatos rivales, a supuestos integrantes del Cartel de Sinaloa, quienes en realidad eran personal encubierto de la Administración para el Control de Drogas​ es la agencia del Departamento de Justicia (DEA, por sus siglas en inglés).

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló la acusación contra Estrada Orellana, quien días antes a ser capturado sostuvo una reunión secreta con varios políticos entre ellos el expresidente Jimmy Morales, quien aseguró que el encuentro fue para "comer gallina en crema con loroco". Aunque el Ministerio Público (MP) inició una investigación, aún no ha habido avances.

Según el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Mario Estrada conspiró para solicitar dinero del Cártel de Sinaloa para financiar un plan corrupto que lo llevaría a ser electo presidente de Guatemala. Estrada prometió ayudar al cartel a exportar toneladas de cocaína a los EE.UU., e intentó organizar los asesinatos de rivales políticos. Gracias a la DEA, en lugar de un tiro a la presidencia en Guatemala, Estrada se dirige a prisión en los EE.UU. ", detalla el comunicado.

Aunque Estrada Orellana se declaró culpable, el juez Radkoff decidió condenarlo a 15 años de cárcel, cuatro años de libertad condicional y una multa de 40 mil dólares (unos 304 mil quetzales), que no le ayudarán a reducir la condena.

El caso

Durante la campaña política, Estrada Orellana intentó solicitar fondos a los carteles internacionales de drogas para apoyar su candidatura. "Durante algunas de estas negociaciones, los miembros de la "Conspiración Estrada" (como le llamaron en EE.UU.), en la que participó el candidato y su coacusado, Juan Pablo González Mayorga, interactuaron con presuntos miembros y asociados del Cartel de Sinaloa, una poderosa organización internacional de narcotráfico con sede en México: quienes eran, de hecho, fuentes confidenciales que actuaban bajo la dirección de la DEA", señala el documento de la Fiscalía.

La mayoría de las conversaciones con el político guatemalteco fueron grabas en audio y video. En varias de ellas se tienen las imágenes de Estrada Orellana y González Mayorga solicitando "millones de dólares en ganancias de drogas del Cartel de Sinaloa" para apoyar su candidatura, quien se jactaba de ocupar los primeros cinco lugares.

A cambio del apoyo financiero de los narcotraficantes, el excandidato a la presidencia por la Unión del Cambio Nacional (UCN) ofreció proporcionar apoyo patrocinado por el Estado guatemalteco a las actividades del Cartel, además ofrecieron "acceso sin restricciones a los aeropuertos guatemaltecos y a las ubicaciones de envío marítimo para que el cártel pudiera transportar toneladas de cocaína".

Pero no fue lo único, Estrada Orellana también ofreció "nombrar a miembros del Cartel de Sinaloa para cargos gubernamentales de alto rango en Guatemala", pero no era de gratis, además de financiar la campaña política, el excandidato pretendía recibir una parte de las ganancias obtenidas por los narcotraficantes.

Los alardes del candidato

Estrada Orellana no sólo no sabía que estaba siendo grabado, sino que nunca se imaginó que hablaba con informantes de la DEA. Así que no ocultó sus supuestos nexos con otros carteles de droga, incluido el sanguinario Jalisco Nueva Generación, liderado por ‎Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como‎ "El Mencho", quienes se desligaron desde 2010 del cartel de Sinaloa.

En el comunicado de la Fiscalía de Nueva York, se explica que Estrada Orellana "se jactó" de tener conexiones con Jalisco Nueva Generación, incluso aseguro que "le habían ofrecido apoyo financiero" para su campaña, "y también se jactaba de que estaba trabajando con un narcotraficante en Guatemala que apoyaba su candidatura a la presidencia".

Además, "en varios momentos durante las negociaciones Estrada Orellana y González Mayorga ordenaron a las fuentes confidenciales de la DEA que contrataran a sicarios para asesinar a sus rivales políticos y a sus asociados para garantizar que el candidato fuera elegido presidente... incluso identificaron objetivos específicos por su nombre y acordaron proporcionar a los sicarios armas de fuego, incluidos AK-47 para llevar a cabo los crímenes".



