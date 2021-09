¿Cuáles son los síntomas del Covid-19 si ya estás vacunado?

Expertos revelan cuáles son los síntomas que presentan las personas vacunadas luego de contagiarse de Covid-19.

En reiteradas ocasiones se ha dado a conocer, con base a ensayos clínicos, que las vacunas anticovid podrían proteger el organismo para mitigar la propagación del virus.

No obstante, esto no quiere decir que una persona no se puede contagiar de Covid-19 si ha sido inoculada.

Ante esta situación, existe evidencia que una persona que ya haya adquirido la primera dosis e inclusive quienes ya tengan el esquema completo de vacunación se enfermen.

Vacunados vs. no vacunados

Lo novedoso de esta información es que evita los efectos más fuertes de la infección y mutaciones, como hospitalización, oxigenación, intubación y hasta la muerte.

"Eso no significa que una persona con la pauta de vacunación completa no pueda contagiarse", dijo Álvaro Morán Bayón, médico y secretario nacional del Grupo IMVAP de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.

"La probabilidad es mínima en comparación con una persona no vacunada, pero la vacunación por sí sola no previene el contagio, por lo que hay que seguir insistiendo en el resto de medidas como el distanciamiento social y el uso de mascarillas", explicó.



Es por ello que especialistas, advierten y dan a conocer cuáles son los síntomas que presenta una persona vacuna si se enferma del virus, estos varían a diferencia de los no vacunados, que son quienes corren más riesgo de intervención hospitalaria.

Estos son los síntomas

De acuerdo a los especialistas y diferentes análisis, estos síntomas pueden ser confundidos con un resfriado, pues un alto número de vacunados no presentan gravedad.

Tos Fiebre Cefalea Cansancio Dolor de garganta

Por esa razón, se recomienda que las personas que ya fueron vacunadas y presenten estos síntomas leves que son confusos se aíslen.

Hasta no realizarse una prueba segura que descarte la enfermedad, es mejor no poner en riesgo la salud de otras personas.



"Aún así, a pesar de tener una probabilidad baja de padecer un cuadro grave, existe la posibilidad de contagiarse, y la mejor y única manera de no desarrollar un cuadro grave por coronavirus es no contrayendo la enfermedad", agregó el médico.







"No hay más que ver los datos. Con unas incidencias altas de infección, los infectados son principalmente gente que no se han vacunado, al igual que la mayoría de los ingresados con cuadros graves. Una persona que decide no vacunarse tiene que saber el riesgo que conlleva esa decisión tanto para su salud como para la salud colectiva de la población, incluido su entorno más cercano", lamentó.