Recapturan a presunto terrorista tras ataque armado en Villa Nueva

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Tras un ataque ocurrido en Villa Nueva, un hombre acusado de terrorismo fue recapturado por las fuerzas de seguridad.

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la recaptura de un presunto integrante de la mara Salvatrucha, señalado de participar en un ataque armado contra pandilleros rivales en la colonia El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el operativo fue capturado Erick "N", quien cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de asesinato y asesinato en grado de tentativa, emitidas por un juzgado de Guatemala.

Además, registra un antecedente por extorsión en 2024. En el mismo hecho, un menor de edad fue remitido a las autoridades correspondientes.

Las autoridades indicaron que el detenido ya había estado en prisión por un caso de asesinato.

#Recapturado



Un terrorista de la mara Salvatrucha capturado y un menor remitido, presuntos responsables de ataque armado contra pandilleros rivales



Uno de ellos ya había estado en prisión por asesinato



En el sector lll, la colonia Las Margaritas, El Búcaro, zona 12 pic.twitter.com/FjwKGkqQOX — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 1, 2026

Según las investigaciones preliminares, el ataque armado estaría vinculado a la rivalidad entre pandillas y a disputas territoriales por la venta de droga al menudeo en ese sector.

El hecho se registró en el sector III de la colonia Las Margaritas, en El Búcaro, donde tres hombres resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. La PNC señaló que el capturado fue puesto nuevamente a disposición de la justicia.