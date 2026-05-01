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El nuevo recinto donde disfrutarás del show de Miguel Bosé en Guatemala

  • Por Selene Mejía
01 de mayo de 2026, 08:33
Pronto podrás disfrutar de las clásicas del pop español. (Foto: AFP)

Pronto podrás disfrutar de las clásicas del pop español. (Foto: AFP)

"Importante tour" de Miguel Bosé se podrá disfruta en un nuevo reciento en Guatemala. 

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Bosé trae consigo los clásicos del pop español que le hicieron famoso en el mundo. 

Con un toque de misterio, ritmos diferentes y nostalgia el artista pondrá a todos a bailar y recordar en un espacio que permitirá tenerlo más cerca. 

¿Dónde será el "Importante tour"?

El show se muda al "Centro de Convenciones del Grand Tikal Futura", Calzada Roosevelt 22-43, Zona 11.

La cita es el 9 de mayo de 2026 a partir de las 8:00 p. m. 

Precios

Mesas AMEX Q1,665.00

Mesas Black Q1,365.00

Mesas VIP Q1,050.00

Mesas oro Q830.00

Las entradas están disponibles en Eticket.

Toma nota: tus boletos siguen siendo válidos y se respetarán los mismos asientos asignados.

miguel bose

 

  

 

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