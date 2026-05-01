El nuevo recinto donde disfrutarás del show de Miguel Bosé en Guatemala

"Importante tour" de Miguel Bosé se podrá disfruta en un nuevo reciento en Guatemala.
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Bosé trae consigo los clásicos del pop español que le hicieron famoso en el mundo.
Con un toque de misterio, ritmos diferentes y nostalgia el artista pondrá a todos a bailar y recordar en un espacio que permitirá tenerlo más cerca.
¿Dónde será el "Importante tour"?
El show se muda al "Centro de Convenciones del Grand Tikal Futura", Calzada Roosevelt 22-43, Zona 11.
La cita es el 9 de mayo de 2026 a partir de las 8:00 p. m.
Precios
Mesas AMEX Q1,665.00
Mesas Black Q1,365.00
Mesas VIP Q1,050.00
Mesas oro Q830.00
Las entradas están disponibles en Eticket.
Toma nota: tus boletos siguen siendo válidos y se respetarán los mismos asientos asignados.