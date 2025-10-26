"¡Estoy lista Guatemala!" El mensaje de Raschel Paz rumbo a Miss Universe

-

Raschel Paz envió un poderoso mensaje dedicado a los guatemaltecos previo a su viaje rumbo a Miss Universe.

La representante del país se mostró preparada para el reto de la belleza mundial.

"A tres días de viajar... Estoy lista, Guatemala. Con el corazón lleno de gratitud y la determinación de quien sueña en grande, emprendo este camino dispuesta a darlo todo", expresó.

Paz viajará el jueves 30 de octubre al esperado evento. Todo este tiempo la joven se ha estado preparando y en un post mostró imágenes luciendo el traje tradicional de Tailandia.

La gala de Miss Universe se llevará a cabo el 21 de noviembre, previo a esto se desarrollan varias actividades para calificar a las candidatas.

Es modelo profesional, tiene 24 años y mide 1.80 metros. Es Licenciada en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y es una de las más solicitadas en las pasarelas de diseñadores guatemaltecos.

Habla cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán. Es una apasionada de las actividades al aire libre, principalmente el basquetbol, la natación, el karate, jiu-jitsu y la equitación.

Como parte de su labor social, brinda apoyo a jóvenes y mujeres sobrevivientes de violencia física y psicológica, mediante la Unidad de Atención a la Víctima. Además de su título como Miss Grand, en 2022 fue coronada Miss Guatemala Latina.

