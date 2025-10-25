Acompaña a Raschel Paz en el aeropuerto rumbo a Miss Universe

Raschel Paz está a punto de viajar a Asia para representar a Guatemala en Miss Universe, apóyala despidiéndola en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
OTRAS NOTICIAS: Miss Universe Guatemala Raschel Paz revela fotos de niña
La organización está convocando a los fanáticos de Paz a desearle lo mejor en su viaje donde dará todo por su país.
¿Cuándo viajará Raschel?
Paz tomará su vuelo el jueves 30 de octubre 2025, a las 7:00 a. m. y estará en la puerta de embarque previo a esto.
"Acompáñanos a despedir a nuestra reina Raschel Paz Archila, que viaja a representar a Guatemala en la edición 74 de Miss Universe. No te pierdas los detalles", se lee.
Acerca de Raschel Paz
Es modelo profesional, tiene 24 años y mide 1.80 metros. Es Licenciada en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y es una de las más solicitadas en las pasarelas de diseñadores guatemaltecos.
Habla cuatro idiomas: español, inglés, francés y alemán. Es una apasionada de las actividades al aire libre, principalmente el basquetbol, la natación, el karate, jiu-jitsu y la equitación.
Como parte de su labor social, brinda apoyo a jóvenes y mujeres sobrevivientes de violencia física y psicológica, mediante la Unidad de Atención a la Víctima. Además de su título como Miss Grand, en 2022 fue coronada Miss Guatemala Latina.
MIRA: