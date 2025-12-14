DGAC emite recomendaciones ante incremento de viajeros en aeropuerto

-

Autoridades han activado protocolos acordes al aumento de pasajeros.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) advirtió que el Aeropuerto Internacional La Aurora ya se encuentra en temporada alta, un periodo en el que se incrementa de manera significativa el flujo de pasajeros nacionales e internacionales.

Ante esta situación hizo un llamado a los usuarios a planificar con mayor anticipación sus viajes para evitar contratiempos.

Pablo Castillo, vocero de la DGAC, informó que las autoridades aeroportuarias han activado protocolos operativos acordes al aumento de la demanda.

El aeropuerto activo sus protocolos de la época. (Foto: Archivo / Soy502)

Subrayó que la colaboración de los viajeros es clave para garantizar un tránsito ordenado y seguro dentro de la terminal aérea.

En ese sentido, recomendó llegar al aeropuerto con más tiempo del habitual, especialmente en horarios de alta afluencia.

Entre las principales recomendaciones de la DGAC está que los pasajeros deben verificar con antelación que sus documentos de viaje estén vigentes y en orden, a fin de agilizar su paso por los distintos controles aeroportuarios y migratorios.

Esta medida busca reducir retrasos que, en temporada alta, pueden afectar tanto a los usuarios como a las operaciones aéreas.

Castillo también recordó la importancia de utilizar las plataformas digitales que ofrecen las aerolíneas para realizar procesos previos al viaje.

La DGAC pidió a las personas tomar en cuenta la temporada alta previo a volar. (Foto: Archivo / Soy502)

En el caso de salidas internacionales, recordó que es necesario completar la declaración jurada en línea en la plataforma de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con hasta 72 horas de anticipación.

Asimismo, la DGAC reiteró el llamado a no incluir en el equipaje objetos prohibidos o que puedan generar inconvenientes durante los controles de seguridad, ya que esto provoca retrasos innecesarios y afecta el flujo general de pasajeros.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que estas recomendaciones forman parte de una estrategia preventiva para mantener la eficiencia operativa del principal aeropuerto del país durante una de las épocas de mayor movilidad aérea.