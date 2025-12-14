Insivumeh prevé nubosidad, lloviznas y descenso de temperaturas para este domingo

-

El frio persistirá durante la noche y madrugada señala el Instituto.

Para este domingo se mantendrán condiciones atmosféricas influenciadas por el ingreso de humedad desde ambos litorales, así como por la presencia de viento predominante del norte, lo que marcará el comportamiento del clima en distintas regiones del país.

Esto según el reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) que fue publicado en sus redes sociales oficiales.

De acuerdo con el pronóstico oficial, durante el amanecer y la mañana se prevé nubosidad desde el norte hacia el centro del territorio nacional.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2025#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/Ns0nCCDj8A — INSIVUMEH (@insivumehgt) December 13, 2025

Además, podrían registrarse lloviznas en las primeras horas del día en áreas del Caribe y la Franja Transversal del Norte, mientras que en el resto del país se espera la presencia de pocas nubes o cielos mayormente despejados.

El Insivumeh señaló que, conforme avance la tarde y la noche, existe la probabilidad de lluvias en las regiones del Caribe, Franja Transversal del Norte, Bocacosta, Altiplano Central y el sur de Petén.

En otras zonas del país se presentará nubosidad dispersa, alternando con períodos de cielo con pocas nubes.

La institución también advirtió que continuará el descenso de temperaturas durante la noche y la madrugada, especialmente en sectores de Occidente, como consecuencia del viento del norte que se mantendrá de moderado en el Altiplano Central, Valles de Oriente y áreas del occidente del país.

El Insivumeh recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales, debido a que estas condiciones climáticas pueden incidir tanto en las actividades cotidianas como en la planificación de traslados y labores productivas durante el fin de semana.