Sala acata resolución de CC y suspende provisionalmente juicio de Kevin Malouf

-

El proceso penal en contra del médico Kevin Malouf nuevamente toma otro giro por una reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad.

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal acató lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) y otorgó amparo provisional al Ministerio Público (MP) dentro del proceso penal en contra de Kevin Malouf, Lydia Moreira y Susana Rojas.

El amparo otorgado es con relación a la audiencia del 5 de junio pasado, en la cual el juez Pedro Laynez envió a juicio a Malouf pero por el delito de homicidio culposo.

Al otorgarse el amparo, provisionalmente se suspende esa resolución y las partes ahora deben esperar la resolución en definitiva para saber qué ocurrierá con el proceso penal.

De otorgarse el amparo, en definitiva, se podría enviar a Malouf a juicio, pero por homicidio simple, tal como lo solicitó el MP y los querellantes en las dos ocasiones en que se ha desarrollado la etapa intermedia.

De momento el caso seguirá suspendido.

"El Ministerio Público reitera su compromiso con la objetividad y la búsqueda de la justicia, y continuará actuando de manera diligente y transparente para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, asegurando la tutela judicial efectiva, el respeto a los derechos humanos y la correcta aplicación de la ley", dijo el MP.

El proceso

El proceso penal en contra de Malouf y sus trabajadoras ha sido tortuoso para la familia de la víctima, Floridalma Roque.

En repetidas ocasiones denunciaron que el juez que llevó el caso, Pedro Laynez, favoreció al acusado.

También surgieron audios en donde Malouf hablaba de supuestos sobornos en el sistema de justicia.

Los querellantes recusaron al juez en dos ocasiones, aunque no lograron separarlo del caso.

El juez Laynez en noviembre de 2024 envió a juicio a Malouf por homicidio culposo, fue la primera vez que le cambió el delito y lo benefició.

El MP y los querellantes se opusieron, pues señalan que sus acciones se encuadran en homicidio simple.

En marzo de 2025, con el cambio de delito que otorgó Laynez, Malouf se somete a la aceptación de cargos y es condenado por homicidio culposo.

Pero como el MP y los querellantes apelaron la audiencia de noviembre de 2024, la Sala Primera en mayo de 2024 otorga amparo y ordena al juez Laynez repetir etapa intermedia y cambiar el delito.

Sin embargo, Laynez en junio de 2025, repite la audiencia e insiste en enviar a Malouf a juicio por homicidio culposo.

Un día después, se excusa de conocer el proceso y ante esto, el expediente llega al juzgado quinto.

Ese juzgado, al conocer que se enviaba a juicio por homicidio culposo, señala que es un delito menor y remite el expediente a un juzgado de Paz.

Mientras, ese juzgado de Paz, solicitó a Cámara Penal determinar si estaba facultado para conocer o no el proceso, al plantear un conflicto de competencia.

El caso

Floridalma Roque era paciente de Malouf y según las investigaciones del MP, la mujer murió durante una cirugía estética.

El médico, de inmediato, aplicó un protocolo interno en su clínica para desaparecer el cuerpo Roque.

Malouf, incluso, simuló la salida de su paciente junto a su personal.

La enfermera Susana Rojas abordó un taxi por aplicación fingiendo ser la paciente.

Sin embargo, se trató de un montaje para burlar las cámaras de seguridad, pero quedó en descubierto.

Luego, el médico descuartizó el cuerpo de Roque y lo ocultó en una finca, propiedad de uno de sus amigos.

Tras varios meses de negarlo, finalmente el médico aceptó la culpa y señaló a los fiscales en dónde ocultó el cuerpo.

El cuerpo fue localizado, sin embargo, Malouf aceptó la culpa, pero manifestó que no mató a la mujer.