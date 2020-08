Los estrenos imperdibles de series y películas en streaming

Estos son los estrenos en plataformas de Streaming y televisión que ocurrirán en la última semana de agosto y no te puedes perder.

25 de agosto:

Trinkets Netflix Temporada 2 Drama

26 de agosto:

Do Do Sol Sol La La Sol Netflix Temporada 1 Comedia

La venganza de Analía Netflix Temporada 1 Drama

Rising Phoenix Netflix Película Documental

27 de agosto:

Ballroom Boys Acorn TV Película Documental

A Difficult Woman Acorn TV Miniserie Misterio

Family Business Acorn TV Temporada 1-2 Drama

Aggretsuko Netflix Temporada 3 Anime

MotherFatherSon STARZPLAY Serie Limitada Drama

28 de agosto:

Devs FOX Premium Temporada 1 Sci-fi

All Together Now Netflix Película Drama

Cobra Kai Netflix Temporada 1 Dramedy

I Am a Killer: Released Netflix Temporada 1 Reality

Orígenes Secretos Netflix Película Drama

Batwoman HBO Final de Temporada Drama

29 de agosto:

Playing with Fire FOX Premium Película Comedia

Last Christmas HBO Película Rom-com

30 de agosto:

Duncanville FOX Channel Temporada 1 Animación

The Simpsons FOX Channel Temporada 31 Animación

2020 MTV VMAs MTV ESPECIAL Musical





