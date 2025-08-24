El trágico accidente que acabó con la vida de joven estudiante

Un fatal accidente de tránsito acabó con la vida de una joven estudiante.
Durante la madrugada de este domingo 24 de marzo, Nadia Barrios murió luego de sufrir un trágico accidente en una carretera.
Según testigos, Barrios fue atropellada por un auto que se conducía en el kilómetro 243 de la ruta CA-2, en jurisdicción de Ayutla, camino a Tecún Umán.
Bomberos Voluntarios Departamentales identificaron a la víctima, quien era originaria del municipio de Pajapita, San Marcos.
Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para establecer las causas del percance, las cuales aún se desconocen.