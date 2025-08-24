Fallece catedrático de Comunicación de la Universidad de San Carlos

Muchos de sus alumnos han reaccionado con tristeza y consternación.
La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) lamentó el fallecimiento de uno de sus catedráticos.
A través de una esquela, todo el personal despidió al licenciado Hugo Rolando Castro Guzmán, docente de dicha unidad educativa.
Muchos de sus alumnos han reaccionado a la lamentable noticia.
"Descanse en paz licenciado. Siempre tuvo vocación y se le recordará con cariño", "Mis condolencias, excelente docente y una calidad humana admirable. Siempre lo recordaré con mucho cariño", "De los pocos que aún impartían clases con sentido social como debe ser en la Usac, que descanse en paz", fueron algunos de los mensajes.