La estudiante de medicina que lucha por su vida tras un accidente

El vehículo en el que se conducía junto a un grupo de estudiantes, quedó completamente destruido.
Katherine Guerra, una joven estudiante de medicina sufrió un grave accidente, el cual la tiene en cuidados intensivos de un centro hospitalario.
Todo ocurrió el pasado 17 de febrero, cuando un grupo de estudiantes que se movilizaba en un vehículo, se accidentó en el sector conocido como Puerta del Señor, kilómetro 26 de la ruta hacia Fraijanes.
El auto quedó completamente destruido y volcado a un costado de la carretera.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria a los heridos y luego trasladarlos a distintos centros asistenciales.
Lucha por su vida
Tras el fatal accidente, Katherine se encuentra en cuidados intensivos y su familia y amigos piden ayuda para saldar las cuentas del hospital.
Si quieres unirte a la causa, así puedes apoyar: