Intento de asalto en San Cristóbal queda grabado (video)

Dos hombres fueron captados mientras habrían intentado llevarse un auto.
Las cámaras instaladas en el sector A10 de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, captaron un intento de asalto.
Según las imágenes, una camionetilla se estaciona y de ella, descienden dos hombres que se dirigen hacia un comercio.
En el lugar, está estacionado un picop y dentro del negocio, el dueño.
Los hombres se acercan e ingresan al local, en donde aparentemente forcejean con el dueño del auto.
De inmediato, salen corriendo sin lograr su cometido.
Estas son las imágenes: