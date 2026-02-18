Versión Impresa
Intento de asalto en San Cristóbal queda grabado (video)

  • Por Jessica González
18 de febrero de 2026, 14:14
Una de las cámaras del sector captó la escena. (Foto: captura de video)

Dos hombres fueron captados mientras habrían intentado llevarse un auto.

Las cámaras instaladas en el sector A10 de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, captaron un intento de asalto.

Según las imágenes, una camionetilla se estaciona y de ella, descienden dos hombres que se dirigen hacia un comercio.

En el lugar, está estacionado un picop y dentro del negocio, el dueño.

Los hombres se acercan e ingresan al local, en donde aparentemente forcejean con el dueño del auto. 

De inmediato, salen corriendo sin lograr su cometido.

Estas son las imágenes: 

