Estudiantes dejaban de comprar refacción por jugar con "tragamonedas"

Las máquinas fueron incautadas tras una denuncia de padres y maestros.

Estudiantes de primaria y básicos estaban utilizando su dinero de la refacción para apostar en máquinas tragamonedas, las cuales estaban instaladas ilegalmente en varias tiendas del municipio de La Libertad, Petén.

Padres de familia y maestros denunciaron el hecho, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar y decomisaron nueve máquinas.

(Foto: Maynor Mérida)

Según las autoridades, varios comercios del centro del municipio habían convertido un rincón de sus tiendas en centros de apuesta y juego, accesibles incluso para menores de edad.

"Muchos niños preferían no comprar comida en el recreo para poder jugar en esas máquinas a la hora de la salida", denunciaron docentes de escuelas locales.

Además de los máquinas, se incautaron Q5,709.

(Foto: Maynor Mérida)

Es un delito

Las autoridades recordaron que la posesión y el uso de estas máquinas es un delito tipificado en el Código Penal de Guatemala.

Según el Decreto No. 17-73, quienes tengan estas máquinas pueden ser condenados a penas de prisión de 1 a 5 años, además de enfrentar multas que oscilan entre Q1 mil y Q10 mil.

Incluso los usuarios que jueguen en estos dispositivos pueden ser sancionados entre Q200 y Q2 mil.

*Con información de Maynor Mérida