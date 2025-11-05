Estudiantes universitarios presentan revista académica

-

Una institución universitaria privada del país presentó la edición especial de su revista digital conmemorativa por el décimo aniversario de su sede ubicada en la zona de El Naranjo.

El proyecto fue desarrollado por estudiantes del sexto ciclo de la Licenciatura en Administración de Empresas, como parte de las actividades académicas del curso Mercadotecnia II. En total, se presentaron 12 revistas digitales, resultado de un proceso formativo orientado al análisis, la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento.

El contenido de esta edición se estructura en dos ejes principales: el primero destaca los valores institucionales y la trayectoria académica alcanzada en una década de funcionamiento; el segundo aborda las experiencias de aprendizaje práctico que los estudiantes desarrollaron a lo largo del curso, mediante ejercicios vinculados al emprendimiento, la publicidad y la comunicación.

(Fotografía cortesía: UMG)

Estas actividades incluyeron la interacción con emprendedores locales, la elaboración de propuestas publicitarias y la redacción de contenidos informativos, fomentando competencias en análisis crítico, innovación y trabajo colaborativo.

El diseño editorial de las revistas incorpora elementos gráficos alusivos al aniversario y a la identidad institucional, integrando recursos visuales que refuerzan la coherencia y el carácter conmemorativo de la publicación.

El propósito central de esta iniciativa es visibilizar el conocimiento académico y creativo alcanzado por los estudiantes, así como su capacidad para vincular la formación universitaria con el entorno social y profesional del país.