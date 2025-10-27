Estudiantes de UVG presentan auto eléctrico que participará en la Shell Eco-marathon

-

Estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) presentaron el nuevo automóvil eléctrico del equipo Taq Balam, que representará a Guatemala y Centroamérica en la Shell Eco-marathon Americas 2026, competencia internacional de eficiencia energética que se realizará en Estados Unidos.

(Fotografía cortesía: Universidad del Valle de Guatemala)

El prototipo fue diseñado y construido por 16 estudiantes de diversas ingenierías de la UVG Química, Mecatrónica, Electrónica, Ciencia de la Computación, Biotecnología Industrial y Química Industrial con el apoyo del Departamento de Ingeniería Química y del Centro de Procesos Industriales del Instituto de Investigaciones UVG.

“ Desde 2023 estoy apoyando la sustitución del uso del etanol por energía eléctrica. El objetivo es lograr un consumo menor a 1 kW y completar un recorrido mínimo de 16 kilómetros. ” Emanuel Sandoval , líder técnico y piloto del equipo.

Durante las pruebas realizadas en septiembre de 2025 en el Autódromo Pedro Cofiño, en Escuintla, el vehículo alcanzó una velocidad de 32 km/h y una potencia de 1000 W, demostrando su eficiencia en pista.

“ Queríamos verlo funcionar en condiciones reales y medir su potencia y eficiencia, y los resultados fueron muy positivos. ” Estuardo Castillo , encargado del sistema eléctrico.

Para mayor información puedes ingresar aquí taqbalam.lat o através de las redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.