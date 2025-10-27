Estudiantes de UVG presentan auto eléctrico que participará en la Shell Eco-marathon

Estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) presentaron el nuevo automóvil eléctrico del equipo Taq Balam, que representará a Guatemala y Centroamérica en la Shell Eco-marathon Americas 2026, competencia internacional de eficiencia energética que se realizará en Estados Unidos.
El prototipo fue diseñado y construido por 16 estudiantes de diversas ingenierías de la UVG Química, Mecatrónica, Electrónica, Ciencia de la Computación, Biotecnología Industrial y Química Industrial con el apoyo del Departamento de Ingeniería Química y del Centro de Procesos Industriales del Instituto de Investigaciones UVG.
Durante las pruebas realizadas en septiembre de 2025 en el Autódromo Pedro Cofiño, en Escuintla, el vehículo alcanzó una velocidad de 32 km/h y una potencia de 1000 W, demostrando su eficiencia en pista.
