Italia y España son los dos países más afectados en Europa por las muertes de pacientes contagiados con coronavirus. Sin embargo, un estudio ha revelado que la contaminación pudo haber sido un factor que provocó mayor mortalidad.

El estudio, liderado por Yaron Ogen de la Universidad Halle-Wittenberg de Alemania, resalta que el 78% de las 4 mil 443 muertes registradas en un solo día en Europa, el 19 de marzo pasado, se produjo en cinco áreas específicas y altamente contaminadas: cuatro regiones al norte de Italia y Madrid.

“Estos resultados indican que la exposición larga a las partículas contaminantes puede ser uno de los factores que más contribuyan a la mortalidad del coronavirus, no solo en estas regiones, sino en el resto del mundo”, explica Ogen en el artículo publicado en la revista Science of the Total Enviroment.

De acuerdo con el estudio, la contaminación reduce el funcionamiento normal de los cilios, unas proyecciones similares a cabellos que están consideradas como la primera línea de protección de los pulmones a la invasión de patógenos. Al disminuir su funcionamiento, la posibilidad de desarrollar condiciones respiratorias crónicas aumenta.

Por su lado, la Universidad de Harvard realizó otro estudio tomando como base 3 mil condados de Estados Unidos donde da a conocer que la mortalidad del coronavirus aumenta en las zonas de mayor concentración de partículas en suspensión de menos de 2.5 micras, generadas principalmente por las emisiones de los carros y las calefacciones.

La investigación europea resalta que existe una conexión entre la mortalidad del coronavirus y las regiones con más altos niveles de dióxido de nitrógeno, producido en primer lugar por el combustible de los carros.

Sin embargo, los científicos resaltan que aún hacen falta estudios para probar la correlación.

María Neira, de la Organización Mundial de la Salud, destacó que los países con más altos niveles de contaminación en Latinoamérica, Asia y África deberían reforzar sus preparativos ante la pandemia.

TE PUEDE INTERESAR:

*Lee el artículo completo en The Guardian