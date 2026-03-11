Embajada de EE.UU. señala que mezcla de gasolina con etanol abre oportunidades

-

Estados Unidos respalda la implementación de la mezcla de gasolina con etanol en Guatemala.

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala afirmó que la implementación de la mezcla de gasolina con etanol al 10% (E10) podría generar nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento económico entre ambos países.

A través de su cuenta oficial de la red social X, la sede diplomática señaló que la introducción de esta mezcla fortalece la cooperación bilateral en materia energética y agrícola y podría contribuir a mejorar la estabilidad de los precios de los combustibles.

"La mezcla E10 de etanol abre oportunidades de colaboración y crecimiento económico para el sector de biocombustibles de Estados Unidos y Guatemala, contribuyendo a estabilizar los precios en los puntos de venta", señala la publicación de la Embajada.

El pronunciamiento fue respaldado por el subsecretario del Servicio Agrícola Exterior de Estados Unidos, Luke Lindberg, quien abordó el tema durante un evento organizado por el Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos.

En la actividad también participó el presidente Bernardo Arévalo y en la misma se discutieron aspectos relacionados con la próxima implementación de la mezcla E10 en el país.

Según lo expuesto en el encuentro, el uso de etanol en las gasolinas forma parte de las estrategias que distintos países están adoptando para diversificar sus fuentes de energía, impulsar el desarrollo de biocombustibles y avanzar en procesos de transición energética.

En ese contexto, la introducción de la mezcla E10 también es vista como una oportunidad para ampliar el comercio de productos agrícolas utilizados en la producción de etanol y fortalecer los vínculos económicos entre ambas naciones.

Contexto regional

El impulso a la mezcla de etanol con gasolina también forma parte de un debate más amplio en la región.

En ese marco se desarrolla el Seminario Regional Cultivando Energía 2026, un espacio orientado a promover el diálogo técnico y de política pública sobre los desafíos y oportunidades del uso de biocombustibles.

El evento reúne a autoridades gubernamentales, reguladores, representantes de refinerías, distribuidores de combustibles, productores y actores del sector privado.

También participan funcionarios de países de Centroamérica y Sudamérica que evalúan o avanzan en el incremento del uso de etanol dentro de sus estrategias energéticas.

El seminario busca proporcionar información técnica y regulatoria a los países interesados en explorar o implementar programas de biocombustibles.

En el mismo se aborda aspectos como los requisitos regulatorios, técnicos, comerciales y operativos necesarios para implementar programas de mezcla de etanol con gasolina.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa pretende facilitar el diálogo entre los distintos actores de la cadena de suministro de combustibles y biocombustibles.

El principal objetivo es fortalecer la cooperación regional y promover el desarrollo de mercados energéticos más diversificados y sostenibles.